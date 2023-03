Reprodução/ Globo Patrícia Poeta e Ana Maria ignoram assédio no "BBB 23"

Internautas entranharam o fato do "Encontro de Patrícia Poeta" e "Mais Você", programas matinais da TV Globo, não terem repercutido os acontecimentos da madrugada, desta quinta-feira (16), do "BBB 23", como de costume. A festa do líder MC Guimê tomou conta da noitada do reality e rendeu polêmicas. O funkeiro e Cara de Sapato foram acusados de comenter assédio contra Dania Mendez e telespectadores acusaram a emissora de ignorar o comportamento invasivo dos brothers.

MC Guimê passou a mão, sem consentimento, diversas vezes, no corpo da participante de "La Casa de Los Famosos" , que faz um intercâmbio no "BBB 23" por cinco dias. Já Sapato tentou beijar a influencer mexicana à força, mesmo com ela pedindo para que ele parasse . As atitudes repercutiram na web e foram encaradas como assédio. Além disso, internautas pediram expulsão dos brothers.

No entanto, o "Encontro" e o "Mais Você" que, normalmente, falam dos acontecimentos do reality, todas as manhãs, não abordaram nada sobre o programa. Tati Machado, que é a jornalista que comenta a rotina dos brothers na atração comandada por Patrícia Poeta, inclusive, não apareceu no programa.

Ana Maria, por sua vez, trouxe Gil do Vigor, ex-BBB, para o "Mais Você", comentou sobre memes do "BBB 23" com ele, mas ignorou a polêmica do assédio. Intenautas não perdoaram e chamaram a atitude da Globo de "passada de pano".

O #Encontro , hoje, ESQUECEU que o #BBB23 existe. Vamos ver o que rolará no #MaisVoce , que ontem ATACOU Domitila e Alface. Será que hoje vão atacar os ASSEDIADORES "BRANQUINHOS" E PROTEGIDOS da edição?? Fica o questionamento! pic.twitter.com/h2Y9Sxh0Mz — Isis (@Srta_ID) March 16, 2023





Ué gente, cortaram a Tati Machado do Encontro falando sobre bbb? Realmente vão abafar o assédio ? Que vergonha — math (@math___eu) March 16, 2023









Globo vai abafar mesmo tudo que aconteceu? 👀 BBB no encontro ficou com DEUS hoje 😄 Ana Maria também,aposto que não vai nem tocar no assunto BBB 👀 #BBB23 — Drudds 🍼 🎙🎱⚽🐈‍⬛🥬 (@Diiscaradin) March 16, 2023





























