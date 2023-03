Reprodução/TV Globo Enquete BBB 23: sister corre risco altíssimo de eliminação; veja parcial





Mais um participante se despede do "BBB 23" nesta terça-feira (14). Estão no paredão quádruplo Cezar Black, Domitila Barros, Larissa Santos e Ricardo "Alface" Camargo. Desde a formação da berlinda, uma sister aparece com alto nível de rejeição e deve ser eliminada, fazendo com que os colegas tenham poucas chances de saíram do confinamento.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Na manhã desta terça-feira, Larissa aparece com a maior porcentagem na enquete do iG Gente, apresentando 72,3% dos votos populares. Ricardo surge na sequência com mais votos, mas ainda com uma distância confortável que faz com que escape da eliminação, com 15,4%.







A porcentagem de Alface indica que o brother permanecerá no jogo em meio a polêmicas com os participantes. O biomédico foi alvo de confinados no último jogo da discórdia , gerou desconfiança de aliados depois da dinâmica e até foi acusado de machismo por Amanda Meirelles, pelo comportamento na atividade.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Cezar bateu de frente com Fred Desimpedidos no jogo e também deve continuar no jogo, já que conta com apenas 6,5% dos votos. Veterana dos paredões, Domitila também escapa da berlinda com apenas 5,8% de chances de eliminação.

Reprodução/Twitter - 14.03.2023 Parcial Enquete 'BBB 23' do iG Gente





Quem deve deixar o reality show? Vote abaixo na enquete do iG Gente:

#BBB23 : Quem deve ser eliminado do reality? — iG Gente (@iggente) March 13, 2023





O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.