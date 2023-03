Reprodução/Instagram Key Alves

Um vídeo com o apresentador Yordi Rosado circulou nas redes sociais nesta segunda-feira (13) anunciando que Key Alves, oitava eliminada do “BBB 23”, entrará amanhã (14) no reality show mexicano "La Casa de los Famosos".

“Um participante do Big Brother Brasil vai entrar nesta casa. E um participante desta casa vai sair. Um de vocês que ainda estão aí irá para o Brasil. Vamos fazer um intercâmbio com esses participantes, em uma aventura inédita que vamos viver”, declarou o apresentador reality internacional.





Antes de entrar no reality show mexicano, Key Alves já se prepara para a viagem. Em uma postagem no Instagram, ela mostra um passeio ao shopping para comprar itens para o México. Além disso, compartilha uma foto da mala de roupas pronta para a viagem em outra publicação.

Já no reality Brasileiro quem ganhará o destaque será Dania Mendez . Com o temperamento explosivo, Dania tem potencial para conquistar o público do “BBB 23”.

