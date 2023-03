Alface ofensivo?

Ricardo "Alface" Camargo virou alvo do quarto deserto durante o último jogo da discórdia e gerou até análises dos aliados do fundo do mar após o encerramento da dinâmica. Amanda Meirelles analisou que o biomédico estaria "perdido" no jogo e julgou o comportamento do brother como "ofensivo". Aline Wirley discordou, opinando a importância de ouvir questionamentos do colega de confinamento.