13.03.2023 Domitila canta 'Baby Shark' para consolar tristeza de Cezar

O BBB 23 tem proporcionado experiências únicas, como uma cena desta segunda-feira (13) em que Domitila Barros tentou consolar Cezar Black durante uma crise de choro cantando a música infantil "Baby Shark".

A escolha musical de Domitila faz referência a Rocco, o cãozinho amado por Cezar. No Almoço do Anjo, o enfermeiro chorou ao ver seu pet com um look personalizado no vídeo do Presente do Anjo.









"Ah, meu bebê! Viu a roupa de Baby Shark dele?", disse Cezar na ocasião para a risada dos colegas.

Nas redes sociais, o público repercutiu o momento em que Domitila cantou "Baby Shark" para animar Cezar e se divertiu com a maneira que ela encontrou para consolar o amigo.

Simplesmente Cézar Black

chorando e a Domitila cantando "Baby Shark" pra tentar animar ele KKKKKK pic.twitter.com/0qeLjuL2Tl — Otariano (@otarianonews) March 13, 2023





Black chorando e Domitila Barros resolve cantar Baby Shark para anima-lo. #bbb23 pic.twitter.com/PW93zNFCEv — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 13, 2023













