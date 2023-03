Reprodução / TV Globo 14.03.2023 Cezar Black e Fred Bruno

Durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (13), Cezar Black e Fred Bruno tiveram um desentendimento quando o enfermeiro colocou o youtuber para levar um balde de tinta por ser “traidor”.

Fred se defendeu da acusação atacando Black. “Mais uma vez Cezar Black sendo incapaz de gerar alguma história dentro do Big Brother”, alfinetou o influenciador. Em seguida, o brother do quarto deserto apontou uma incoerência de Cezar sobre o Big Fone.





“Chamou o Ricardo de frouxo quando ele ia pro Big Fone, mas agora tá há 3 semanas dormindo nele”, apontou o jornalista.

Contudo o feitiço se voltou contra o feiticeiro, pois Black relembrou que as dinâmicas de Big Fone são temidas por Fred. “Alguém tem que atender, né? [o Big Fone] Porque quanto ele toca você se abraça pra não correr. Tem medo”, definiu o enfermeiro.





"Vc chamou o Alface de frouxo e tá agora dormindo com ele no Big Fone."

"Pq alguem tem que atender, né. Tu tem medo de atender." (Cezar Black)

"ABBUBNBABDGVGLÇHJSGHK" (Fred)

"Sou um general que ja fui 4 vezes pro paredão e tu se esconde." #BBB23 pic.twitter.com/WS799wV0xi — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 14, 2023









