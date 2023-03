Foto: Reprodução/Instagram Lexa e Guimê

O novo visual careca de MC Guimê no “BBB 23” surpreendeu os espectadores nesta segunda-feira (13). Pelo Twitter, Lexa divertiu os fãs com a comparação do marido ao personagem Kuririn, do animê Dragon Ball Z, rindo muito da situação.

"Eu gosto do cabelo baixinho na máquina, mas ele tá raspando... mesmo assim eu te amo", ponderou Lexa. Em outra publicação a cantora brincou: “Estou casada com um monge”.





Outros internautas também entraram na brincadeira e fizeram montagens transformando Guimê em Aang, o protagonista careca de Avatar e compararam o funkeiro ao ministro do STF Alexandre de Moraes.

Guimê já havia raspado a cabeça uma vez no “BBB 23”, com a ajuda de Tina, Cara de Sapato e Amanda. Lexa também não gostou de ver o marido usando cueca branca durante o banho, o que gerou memes na internet.

Eu gosto do cabelo baixinho na máquina, mas ele tá raspando, ficando parecendo um monge de Oz 😂 mesmo assim eu te amo @mcguime 💎❤️ — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) March 13, 2023





Casada com um monge 😂❤️💎 https://t.co/Xrf79hb45h — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) March 13, 2023





