Reprodução/TV Globo 20.02.2023 Larissa deu tapas no braço e nas costas de Fred depois que ele jogou creme nela

Tadeu Schmidt começou o programa deste domingo (19) mostrando a fim da festa e, logo depois, o momento em que supostamente Larissa teria dado um tapa no rosto de Fred Desimpedidos, mas era um alarme falso. Contudo, o público do programa está reclamando nas redes sociais que este não foi o único tapa que a sister teria dado e, dois anteriores, acertaram o braço e as costas do affair. (veja no vídeo abaixo)

No Twitter, os internautas estão relembrando a expulsão de Hariany Almeida, do "BBB 19", quando ela empurrou Paula von Sperling na última semana de confinamento e foi expulsa. Na época, as duas estavam voltando de uma festa e a ex-sister empurrou a amiga que caiu de costas no chão durante uma brincadeira.

"Estranho, né, porque no caso da Hariany foi só um tapinha e ela foi expulsa. Como eles mudaram de ideia! O tapa da Larissa foi muito mais forte", opinou uma internauta.

Outras ex-BBBs que também foram lembradas pelo público foram Ana Paula Renault ("BBB 18") e Maria ("BBB 22") que também foram eliminadas por agressão. "A regra é clara e se a Larissa não tiver a regra aplicada como foi com Ana Paula, Hariany e Maria vai ser a maior esculhambação da história do BBB. Se fosse um homem da casa, como o Alface por exemplo, vocês não estariam passando esse pano", comentou um espectador.

Antes mesmo do programa, a própria ex-BBB Ana Paula foi à internet para mandar um recado ao diretor do programa. "Boninho, tô voltando para buscar o meu prêmio", escreveu.

Gil do Vigor, do "BBB 21" também fez críticas às atitudes de Larissa. "23 edições e o povo não aprende que brincadeira com tapa pode terminar em expulsão. Depois a Aline é a chata, né? Não estou falando de uma situação em específico, mas tenho visto diversos vídeos que poderia gerar possíveis expulsões e isso é se colocar em risco. Existem limites para brincadeira e se sabem que algo pode acabar em expulsão, precisam se policiar", comentou o economista.

Em contrapartida, outros internautas também estão apoiando o posicionamento da TV Globo. "A Ana, foi uma tapa que não matava nem uma muriçoca e ela ainda foi em tom de brincadeira. Maria e Hariany bateram mesmo, e mereceram ser expulsas", comentou um. "Todas perderam total controle na hora da emoção", apoiou outro. "Às três mereceram [serem expulsas], duas por conta da cachaça e a outra foi pelo balde", falou outro.