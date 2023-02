Reprodução/TV Globo 19.02.2023 Tadeu Schmidt não deixou claro sobre o que vai acontecer

Tadeu Schmidt deixou todos os fãs do "Big Brother Brasil 23" muito apreensivos ao dizer em um comercial do programa, neste domingo (19), que vai começar a "Semana Turbo", em que a dinâmica do programa será diferente do habitual. Normalmente essa aceleração acontece na última semana do reality, mas algo parecido com isso acontecerá em breve.



"Carnaval vai acabar aqui fora, mas o agito vai continuar forte dentro da casa. O que será que vai rolar, hein? Prova surpresa? Paredão surpresa? Eliminação surpresa? Quem sabe? Só vendo! Que semaninha, hein?", disse.

Neste domingo à noite ainda vai rolar a formação do Paredão dessa semana, na qual Cézar Black vai anunciar a pessoa que ele vai colocar na berlinda, possivelmente Ricardo Alface, enquanto que os outros brothers decidirão quem será o escolhido da casa. Fred Desimpedidos, que sorteou a consequência "você está no Paredão" durante a Prova do Líder ainda terá um contragolpe.

O apresentador também vai anunciar no mesmo programa se Larissa vai ser punida por supostamente ter dado um tapa no rosto de Fred. Boninho chegou a se pronunciar sobre o assunto e deixou um recado para que todos assistam ao reality.



🚨VEJA: Tadeu Schmidt anuncia a Semana Turbo no #BBB23



pic.twitter.com/s71Lm4I0Ga — CHOQUEI (@choquei) February 19, 2023