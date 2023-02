Reprodução/Globoplay 19.02.2023 Larissa tem sido acusada de ter agredido Fred após a festa

O público está eufórico para saber se Larissa será expulsa do "Big Brother Brasil 23" depois de dar dois tapas em Fred Desimpedidos e empurrar Marvvila no reality da TV Globo logo após a festa deste sábado (18). O diretor do programa, Boninho, finalmente se pronunciou sobre o assunto e fez um comentário em um post do Instagram Rainha Mattos.



"Assista ao BBB hoje", se limitou a dizer.

Ao que tudo indica, a sister não será eliminada do programa porque, de acordo com os outros casos de expulsão do "Big Brother", quando a produção percebe que realmente houve uma agressão, eles expulsam durante o dia e não esperam pelo programa da noite. Até o momento do fechamento desta matéria, Larissa continuava na casa.

Ana Paula Renault, um dos maiores destaques da 16ª edição do reality show, também foi expulsa depois de dar um tapa em Renan e comentou em entrevista ao Splash Uol que é a favor da expulsão da professora de educação física por infringir as regras de integridade dos participantes.

"Esse negócio de brincadeira de mão não dá certo. E isso as pessoas já deveriam ter se atentado, porque não teve só na minha edição”, comentou. No Twitter, ela ainda brincou com Boninho que "tô voltando para buscar o meu prêmio".

Além dela, Hariany Almeida também foi expulsa do "BBB 19" na última semana do programa pelo mesmo tipo de reação.

Agressão

Durante a festa dos brothers dentro da casa, Larissa tomou uma atitude que repercutiu nas redes sociais. Enquanto jogava produtos em Fred, a personagel trainer fez um movimento com a mão apontado como um tapa no influenciador.

Espectadores acusaram a sister de agressão e pediram a expulsão dela na web. Enquanto isso, outros internautas afirmaram que o tapa não alcançou o rosto do brother.

Antes de dormirem, ela e Fred estavam bem envolvidos debaixo do edredom e fizeram movimentos "suspeitos" na cama.