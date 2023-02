Justificativas

Ricardo recebeu a indicação do líder após ter colocado Cezar no castigo do anjo. O enfermeiro não gostou da atitude de Alface, o que contribuiu para a decisão na liderança. No entanto, o biomédico não aprovou a justificativa do rival no jogo. "O jogo tem fair play. O cara vai fazer a pior coisa do game que a pessoa pode fazer, que é botar no Paredão. E outra, esse papo de falar que não vai ter bolo, caô. Essa parada não cola", afirmou, se referindo ao fato de Black não poder comer um bolo ao comemorar o aniversário nesta semana, já que está na Xepa.