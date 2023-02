Reprodução Juliette e Gil do Vigor

Pressão ou estratégia? A desistência de Bruno, popularmente apelidado como Gaga, deu no que falar após seu pedido de saída do BBB 23. No tribunal virtual o que não faltou foi julgamentos, ontem não se falava em outra coisa além disso. Para alguns Bruno foi fraco, para outros ele foi inteligente o suficiente para saber identificar até onde seu psicológico permitia.



Após todo burburinho, o que não faltou foi gente para dar pitaco no assunto. Os ex-participantes Juliette e Gil do Vigor se manifestaram no twitter sobre o caso. "Não tem como explicar a experiência psicológica de um reality. As suas feridas abrem, sua vulnerabilidade grita. É tudo muito forte… alegria ou tristeza, coragem ou medo. Você se quebra inteiro e depois sai juntando os pedaços. É loucuraaa, mas é (…)", escreveu Juliette



Já Gil do Vigor pediu empatia para seus fãs, "Estou MUITO triste! As pessoas nunca irão entender o que passava dentro da cabeça do Bruno, não irão. Por favor vigorosos e vigorentos, deem amor pra ele!", implorou o ex-participante.

Na web, internautas questionaram porque tiraram a Paula já que Gaga já dava indícios de que abandonaria o game. E aí, qual a opinião de vocês? Desejamos toda sorte do mundo para Bruno e que ele consiga conquistar tudo que almeja.