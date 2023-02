Reprodução/Instagram Eliminada, Paula comemora após Alface colocar o líder, Cezar Black, no Castigo do Monstro

Recém-eliminada do BBB 23, Paula publicou um vídeo nas redes sociais comemorando que o Anjo da semana, Ricardo, colocou o líder, Cezar Black, no Monstro. "O nome do jogador camisa 10 desse dia se chama Ricardo Alface contemplando Cezar Black com o colar do Monstro. Meu orgulho, meu amigo, esse é o cara. Vai, Alface. Bebê, te amo!", disse ela.

Ricardo venceu a prova de sorte e habilidade deste sábado (18) e se tornou o novo Anjo. Como consequência, ele escolheu Cristian e Black para o castigo do Monstro. Dessa forma, o baiano saiu do VIP direto para a Xepa.

Alface justificou a escolha dizendo que já sabia que será indicado ao paredão pelo líder e que tem um rivalidade forte com ele no jogo. O enfermeiro, por sua vez, não gostou nada da atitude do rival e não escondeu sua chateação por perder todas as regalias do líder.

"Cara, eu fui para o Paredão duas vezes seguidas. Sai do Paredão e fui pro Monstro, que era praticamente um Monstro de resistência, que era ficar acordado lá naquele palco. Saí do Monstro e tive uma Prova de Resistência, fiquei acordado 24 horas. De ontem pra hoje, dormi umas três horas em 48 horas. Aí, no meu momento de aproveitar um pouco, quando eu consegui uma coisa boa aqui dentro, fui pro Monstro. E, na semana do meu aniversário, que eu queria fazer um bolinho, não vou poder aproveitar também", lamentou.

Black descreve sua trajetória: Dois paredões seguidos, monstro, sono atrasado com a prova.. e por aí vai!



Paula rasgou o verbo contra Cezar Black após ser eliminada do BBB 23. A biomédica assistiu a alguns vídeos do colega de elenco a chamando de vitimista. Durante a sua participação do 'Mais Você' na última quarta-feira (15), a ex-Casa de Vidro disse que o enfermeiro jogou sujo e que é um "lobo em pele de cordeiro".

