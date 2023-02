Reprodução / internet Manoel e Bruno

O participante da Casa de Vidro Manoel Vicente criticou a desistência de Bruno Nogueira no “BBB 23” nesta sexta-feira (17). O Psiquiatra publicou no Twitter um comentário que não foi bem recebido pelos seguidores, ele apagou o tweet e justificou em seguida.

“Tiraram a Paula para isso?”, comentou Manoel inicialmente ao saber sobre a desistência. A publicação ficou poucos minutos no ar. “Gente! Apguei o último tweet após as reações e como as pessoas receberam a mensagem, tá? Vou fazer um fio com a minha opinião”, argumentou o ex-envidraçado.





O psiquiatra se justificou explicando que possuía empatia com uma possível crise de ansiedade e/ou descontrole emocional que Gaga poderia estar sofrendo no momento da desistência, mas não simpatizava com as atitudes do farmacêutico como participante.

“Era um competidor que não entregava muito, estava passando dos limites em toda festa”, afirmou Manoel, que ainda lembrou os excessos de Bruno no consumo de álcool. E na opinião do psiquiatra, esses motivos justificariam a saída dele no paredão que eliminou Paula Freitas na última terça (14).

Manoel encerrou desejando que Bruno “brilhe aqui fora e seja feliz”

Pra quem não viu. pic.twitter.com/zn10556pzF — 𝗟𝘂𝗮𝗻 𝗟𝗼𝗽𝗲𝘀 🌵 (@slluan_) February 17, 2023





Ele, como participante, tinha motivo pra ter saído no paredão de menos de 3 dias atrás, era um competidor que não entregava muito, estava passando dos limites em toda festa e repetia o ato e se sentindo mal e cogitando desistência. É sobre isso que me manifesto. — Manoel Vicente 🦊 (@OManoelvicente) February 17, 2023









