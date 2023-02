Reprodução/ Globo Mãe de Paula, do 'BBB 23', esteve no 'Mais Você'

Nesta quarta-feira (15), Paula, que foi eliminada do "BBB 23", esteve no "Mais Você" para o "Café com o Eliminado". Além da sister, a mãe de Paula esteve no papo com Ana Maria, comentou sobre o reality e arrancou risadas de todos.

Irani afirmou que ficou revoltada com as falas de Cezar Black sobre a filha. O brother estimulou Cristian a ficar com Paula para pegar informação do grupo do Quarto Deserto e chamou a biomédica de desprezível.

Ana Maria afirmou que mãe de Paula tinha um jeito "arretado" como a ex-sister e Irani comentou: "Eu já estava para pegar o Black e matar ele também. Quando vi ele falando, desliguei a TV, parei de assistir, já não estava assistindo".

A fala arrancou risadas da apresentadora e da ex-BBB. Louro Mané até brincou: "Black quando sair toma cuidado que o negócio vai ficar bravo".





