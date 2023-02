Reprodução/ Globoplay Ricardo ganha Prova do Anjo e coloca líder no monstro

Na manhã deste sábado (18), os participantes do "BBB 23" disputaram mais uma Prova do Anjo. A diâmica, patrocinada por uma empresa de delivery de bebidas, foi de sorte e habilidade,

Na primeira etapa da prova, os brothers que achassem, em uma piscina com objetos, placas de bebidas geladas. Já, na segunda fase, os participantes tiveram que achar os cupons certos que os levariam para final.

Ricardo, Sarah Aline e Gabriel Santana chegaram até a final e tiveram que cruzar seis espaços, vestidos de motoboys, eles não poderiam derrubar as bebidas que estavam na mala. Eles andavam as casa, de acordo com o sorteio de fichas. Ricardo se saiu melhor na fase final e ganhou o Anjo.





Após a prova, Alface teve que escolher a dupla que vai encarar o monstro da semana. O brother deu o castigo para Cristian e Cezar Black, líder da semana. Deste modo, o baiano sai do VIP para Xepa, já que se o monstro estiver no VIP, perde a regalia.



Ricardo justificou a escolha. O brother disse que já sabia que será indicado ao paredão pelo líder e que tem um rivalidade forte como ele no jogo, por isso, não poderia deixar de colocar Black no castigo.

