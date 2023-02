Reprodução/TV Globo 18.02.2023 Cézar Black, o líder da semana, ficou bem chateado por perder os privilégios do VIP

Cézar Black perdeu todos os privilégios de um líder depois que foi escolhido para ir ao Monstro, pelo anjo Ricardo Alface , e não escondeu sua tristeza por estar nessa situação na tarde deste sábado (18). Além de ter a obrigação de dançar no meio do gramado com uma fantasia, ao lado de Christian, o líder foi direto para a Xepa e agora só poderá usar o banheiro e a cama do quarto do líder.

Ao entrar lá pela primeira vez depois da notícia, Black se deparou com um quarto completamente vazio, sem comidas e bebidas antes disponíveis. Fred Nicácio chegou a acompanha-lo até o local e ficou impressionado com o que viu. O líder aproveitou para desabafar sobre a injustiça que está sofrendo.

"Cara, eu fui para o Paredão duas vezes seguidas. Sai do Paredão e fui pro Monstro, que era praticamente um Monstro de resistência, que era ficar acordado lá naquele palco. Saí do Monstro e tive uma Prova de Resistência, fiquei acordado 24 horas. De ontem pra hoje, dormi umas três horas em 48 horas. Aí, no meu momento de aproveitar um pouco, quando eu consegui uma coisa boa aqui dentro, fui pro Monstro. E, na semana do meu aniversário, que eu queria fazer um bolinho, não vou poder aproveitar também", lamentou.

Já na cozinha da Xepa, Fred Alface falou que entende a chateação de Black por ficar fora do VIP e perder seus privilégios, mas ressaltou que está na mira do líder para ir ao Paredão.

"Sei que ele queria comemorar o aniversário dele, trouxe a Aline no colo, todo o mérito. Mas não posso esquecer o que aconteceu antes disso tudo. Ele quer me tirar do game também... Ele quer me tirar do programa. Eu sei que ele tem o direito de achar minha atitude uma merda. Mas é um jogo também."

Cézar e Aline ficaram quase 16 horas em uma Prova do Líder que começou na quinta-feira e só foi terminar na tarde de sexta.

Alface diz que entende que Cezar está chateado e compreende isso, mas é um jogo e ele colocou o baiano porque tem motivos. "Sei que ele queria comemorar o aniversário dele, trouxe a Aline no colo, todo o mérito. Mas não posso esquecer o que aconteceu antes disso tudo. Ele quer me tirar do game também... Ele quer me tirar do programa. Eu sei que ele tem o direito de achar minha atitude uma merda. Mas é um jogo também."