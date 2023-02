Líder pode virar monstro? O que acontece?

Sim, o líder pode virar monstro no "Big Brother Brasil". Quando o Anjo toma tal decisão, o ganhador do colar da liderança perde privilégios conquistados pelo posto, como o VIP e uma quantia de estalecas. Isso ocorre pouco, já que, quando o Anjo tomal tal decisão, se indispõe com o líder, que pode colocá-lo no paredão. Vale lembrar que, até o "BBB 20", a divisão VIP e Xepa não existia.