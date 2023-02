Reprodução/Globoplay 18.02.2023 Cara de Sapato acredita que Fred Nicácio será o próximo eliminado do BBB

Cara de Sapato estava conversando com Amanda e MC Guimê na sala neste sábado (18) e começou a especular sobre a formação do próximo Paredão, que acontece no domingo. O lutador de MMA acredita que Fred Nicácio será o próximo eliminado na berlinda, antes mesmo de Cristian.

"Eu vou te falar uma parada: eu tenho um negócio que eu não sei, mas eu acho que se a visão que a Bruninha soltou no Jogo da Discórdia sobre o Fred Nicácio for uma parada verdadeira, e a galera tá vendo isso, ele sai mesmo num Paredão com o Cristian", apostou.

"Se ele [Nicácio] sai é porque a galera viu exatamente a maldade na parada. Vou ser bem honesto contigo, Guimê: eu não sinto maldade no Cristian", completou.

Na conversa, Guimê falou que já tinha conversado com Christian na última festa que afirmou que alguns ex-companheiros de quarto já sabiam do plano de ser "leva e traz", mas agora preferem permanecer calados.

"Eu vejo muito mais sobre uma questão de insegurança, do que falta de caráter", disse Sapato sobre o brother.

O lutador ainda completou que vê mais maldade no jogo que Fred Nicácio tem feito se comparado com as atitudes do "topetudo" na casa.

"Essa parada do Fred, queria que ele fosse com Cristian mesmo, porque se a galera estiver vendo mesmo o que a gente aqui tá vendo… Mano, eu acho a parada muito mais pesada, tá entendendo? Muito mais! Muito mais maliciosa, muito mais maldosa, do que a própria parada do Cristian", alardeou. "E o fato de eles estarem acobertando o Chris nessa parada ainda dá um suporte nessa ideia toda. Vamos deixar nas mãos do pessoal que está assistindo", adicionou.

