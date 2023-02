Reprodução/Globo/Instagram - 17.02.2023 Fred Nicácio critica Claudia Leitte no 'BBB 23'





Fred Nicácio criticou Claudia Leitte enquanto participava da prova do líder do "BBB 23", na manhã desta sexta-feira (17). O médico assumiu ter "ranço" da cantora enquanto conversava com Cezar Black sobre Carnaval e grupos musicais.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"[Gostava da] época de Babado Novo com Claudinha Leitte. Depois eu acabei tomando ranço dela, é 'bolsominion' do caralh*. Tenho ranço disso, bicho", afirmou o brother, enquanto o enfermeiro questionava se o motivo da desavença seria política.





"Mas as bandas acabaram. Lembro de quando eu era adolescente, era a maior febre", comentou Nicácio. Black disse ainda ficar "triste" pelo fim de bandas de axé e explicou para o brother que os grupos acabaram diante das carreiras solo dos artistas, como Ivete Sangalo após a Banda Eva.













+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Anteriormente no bate-papo, Fred contou que nunca participou do Carnaval de Salvador e Cezar relatou a paixão pela época na cidade. "Sou viciado, não consigo não ir para lá. É muito bom", analisou.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.