Reprodução/Twitter Key detona brothers que riram de Black no Monstro e ameaça sister

Após flagrar os brothers do Quarto Deserto comentando a escolha do líder, Cezar Black, para o Castigo do Monstro , Key Alves rasgou o verbo contra os rivais e ameaçou colocar Bruna Griphao no paredão, caso vença a prova do líder. Ricardo é o Anjo da semana, após vencer a disputa deste sábado (18), e contemplou Cristian e Black com o colar do Monstro. Como consequência, o líder perdeu 300 estalecas e foi do VIP direto para a Xepa.

Key Alves falando que se for líder irá indicar a Bruna direto para paredão. Mas para isso ela vai ter que esperar mais duas semanas. 🤣🤣 #TeamGriphao #BBB23





No Fundo do Mar, os participantes ficaram indignados com a atitude de Alface, que a justificou dizendo que já sabia que seria o indicado do líder no próximo paredão. "Te conhecendo pouco, eu tenho certeza que você não faria isso. Foi ridículo. Mais ridículo ainda é ver o pessoal rindo, debochando. Isso que eu fiquei p*ta. O Guimê passando e falando: 'Ah, mas isso é do game, é isso mesmo'. Nossa, mano, eu tô com muita raiva", disparou a jogadora de vôlei para ao enfermeiro.

"Desnecessário ficar rindo. Situação chata o que aconteceu, não é pra ficar rindo", completou.

"Isso que eu achei mais f*da: primeira vez que eu fui líder numa prova f*dida dessa, a chance que eu tenho de aproveitar um pouco... Todo o esforço que foi pra chegar nessa m*rda", respondeu Black.

Na sequência, Key voltou a atacar Bruna: "Vou falar o que eu ouvi da Bruna: 'Pode ser que o pessoal [de casa] viu isso por um lado bom, e gostou'. E deu risada. É a mesma bonitinha que fica aqui. Deixa eu ganhar o líder pra ver se eu não coloco ela no Paredão. Já não me desce mais, tô avisando todo mundo. Já não me desce mais. Fica rindo ali, mas quando vem aqui fica lambendo o Black".

