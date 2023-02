Reprodução/TV Globo BBB 23: Sapato dá bronca em Ricardo após guerra de espuma: 'Moleque'

A guerra da espuma do BBB 23 rendeu confusão até na tarde desta quinta-feira (16).

No quarto fundo do mar, Ricardo pontuou que Marvvila foi quem começou a confusão, porém foi se justificar por falar que havia sido Larissa que tinha iniciado.





O brother disse que Larissa começou a cantoria que deu início à guerra, e Marvvila começou a gritaria ao rebater a fala de Aline Wirley.

Cara de Sapato interrompeu Alface e o criticou por não assumir a sua parte. "Tu segura teus B.Os, tu é moleque. Moleque! Tu é moleque, rapaz, quem começou foi tu. Foi tu ou a Lari?", questionou.

"'Fuck you', 'fuck' tu, 'fuck' a porra toda, meu parceiro!", respondeu Ricardo.

No final do desentendimento, todos do quarto gargalharam.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.