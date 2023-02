Reprodução/Globo - 01.02.2023 Cezar Black





Cezar Black garantiu a nova liderança no "BBB 23" após vencer a prova de resistência. A competição começou na noite desta quinta-feira (16) e durou mais de dez horas, enquanto os brothers estavam sentados em uma plataforma giratória e enfrentando efeitos da produção.

A madrugada da disputa foi marcada por muito enjoo dos participantes e até o vômito de Fred Desimpedidos . Os nove primeiros desistentes levaram consequências negativas no jogo e o influenciador foi parar no paredão com a punição.





Além das desistências, a prova também rendeu críticas de espectadores. Nas redes sociais, internautas apontaram que brothers cochilaram e pediram uma intervenção do diretor Boninho .



Os últimos cinco competidores que continuaram na prova foram Amanda Meirelles, Aline Wirley, Cezar Black, Fred Nicácio e MC Guimê. A médica acabou desistindo e o funkeiro foi desclassificado pela produção, após ser visto dormindo.

Cochicharam que a Aline tava dormindo.



A Aline: pic.twitter.com/W4g0yNhQfg — Aline Wirley 🐛 (@AlineWirley) February 17, 2023





No final sobraram apenas Cezar Black e Aline Wirley. Com quase 17h de prova, a produção anunciou a eliminação da cantora do Rouge, garantindo mais uma liderança para o quarto Fundo do Mar.









Espectadores também reprovaram a decisão que deixou Aline, Cezar e Fred na reta final da prova, já que os brothers também foram registrados com os olhos fechados na dinâmica. A decisão rendeu acusações de "manipulação" e comparações de Boninho com Rodrigo Carelli , diretor de "A Fazenda", da Record.

