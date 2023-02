Reprodução/Globo - 17.02.2023 Ricardo Camargo, Fred Nicácio e outros brothers foram acusados de dormirem em prova do 'BBB 23'





O "BBB 23" virou alvo de críticas entre os espectadores por conta da prova do líder, que promove uma competição de resistência durante a manhã desta sexta-feira (17) . Nas redes sociais, internautas notaram que alguns dos participantes cochilaram durante a disputa e pedem uma intervenção da produção.



Pessoas resgataram vídeos e imagens dos competidores vistos de olhos fechados na disputa. Entre aqueles que já desistiram da prova e a web notou se encaixarem nessa conduta estão Domitila Barros e Key Alves.

Uns 6 já cochilaram nessa prova.



ELIMINA LOGO BONINHO #BBB23 https://t.co/1SHX78GYO0 — geo (@reality_Iover) February 17, 2023

















Já Cezar Black, Fred Nicácio e Ricardo Camargo também foram captados com os olhos fechados, mas ainda seguem na competição após mais de sete horas. A permanência dos brothers na prova fez espectadores pedirem a intervenção da produção. Alface acabou desistindo da dinâmica pouco tempo após a repercussão na web.

"Uns seis já dormiram nessa prova. Elimina logo, Boninho", escreveu uma pessoa no Twitter. "Tem que desclassificar. Tem gente que está 'de boa' desde o início, elimina logo, Boninho", pontuou outra. "Nunca vi poder dormir em prova de resistência", comentou mais uma.



Na rede social, a frase "elimina logo, Boninho" ficou entre os assuntos mais comentados durante a manhã, com o pedido do público ao diretor do reality show. Confira abaixo os registros dos brothers com os olhos fechados:

🚨OPINE: Internautas acusam brothers de cochilarem durante a Prova do Líder. #BBB23 pic.twitter.com/U0VBPYNdi7 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 17, 2023





