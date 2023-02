Reprodução/Instagram/Globo - 17.02.2023 MC Guimê e Lexa repercutiram após cena de banho no 'BBB 23'





MC Guimê voltou a repercutir pelos banhos no "BBB 23". Repetindo um costume no confinamento, o brother tomou banho com a roupa íntima branca e viralizou nas redes sociais, gerando comentários envolvendo Lexa, esposa do funkeiro.

"Lexa muito bem servida, graças a Deus", avaliou uma pessoa no Twitter. "Lexa deve ser tão feliz", reagiu outra. "Lexa passa bem", pontuou mais uma.

Lexa muito bem servida, graças a Deus — Joy ᶜʳᶠ (@Destinytraced) February 17, 2023













A própria cantora também comentou o banho do marido na rede. "Gente, o Guimê tomou banho de cueca branca de novo [risos] Não é possível", escreveu.

Gente o Guime tomou banho de cueca branca de novo kkkk n é possível 😩 — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) February 17, 2023









Lexa já repercutiu outras vezes por conta de Guimê na casa, como quando o brother mostrou as habilidades com a língua. Um internauta ainda relembrou a ocasião ao avaliar o banho recente: "Lexa me desculpe [risos] Parabéns, viu".

Lexa me desculpe kkkkk parabéns viu😳😂😂 pic.twitter.com/G3Ux0Mmnra — 💎mily/Guime.Depp.💎🦏🚬✨️🍞🦅🍡 (@Mily_silvq) February 17, 2023





