Reprodução/Globo - 17.02.2023 Boninho, diretor do 'BBB 23', é comparado com Rodrigo Carelli, da Record





A prova do líder desta sexta-feira (17) no "BBB 23" segue rendendo muitas críticas nas redes sociais. A produção decidiu eliminar MC Guimê por cochilar durante a disputa de resistência, mas não desclassificou Cezar Black ou Fred Nicácio, que também foram vistos de olhos fechados na competição .



Os comentários negativos se acumularam no Twitter e deixaram o nome de Rodrigo Carelli entre os assuntos mais comentados. Isso porque Boninho, diretor do reality da Globo, foi comparado com o profissional da Record por "manipular" a prova.







"Boninho falou tanto do Carelli e está pior que ele", pontuou uma pessoa no Twitter, que ainda acusou a empresa patrocinadora da dinâmica em "apoiar manipulação". "O Boninho virou o Carelli, gente. Ele já tem o favorito dele", pontuou mais uma.

"Falamos tanto que Boninho ensinaria o Carelli, mas pelo jeito ele foi aprender com o Carelli", avaliou um usuário. Outro ainda apontou que o diretor de "A Fazenda" o "contratou para vigiar a prova". "Boninho debocha tanto que o Carelli não sabe fazer reality e está fazendo as mesmas merdas. Sério, está ridículo", opinou mais um.

Confira abaixo algumas reações na íntegra:

Falamos tanto que Boninho ensinaria o Carelli mas pelo jeito ele foi aprender com o Carelli pic.twitter.com/hSQ9zoXOF6 — titia black urach 🐏🌹 (@titiasuspensa) February 17, 2023





— 𝕯𝖆𝖓𝖓𝖎🤙🏻👞🐙🪢 (@danielecabral18) February 17, 2023





O Boninho virou o CARELLI gente ele já tem o fav dele pic.twitter.com/3mqSqzYgDj — Nayan£ (@nayanetuita) February 17, 2023





Boninho contratou o Carelli para "vigiar" a prova??? #BBB23 pic.twitter.com/nRxVsY2uQi — Haftas Arden 🌪️(GI) 🌵 (JU) (@HaftasArden) February 17, 2023





