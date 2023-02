Avisos de Tadeu

Antes do início da prova do líder, Tadeu Schmidt explicou a dinâmica da semana ao público. A formação do paredão será influenciada pelo poder coringa, em que o detentor poderá impedir alguém de votar. O apresentador ainda explicou que, caso a competição de resistência dure 24 horas, o desempate será feito no próximo programa ao vivo, em uma dinâmica de quiz sobre a própria prova.