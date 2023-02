Reprodução/TV Globo BBB 23: ué? Gustavo critica Larissa por expor nome de famoso com quem conversava

Na tarde desta quinta-feira (16) no BBB 23 , Cezar, Gustavo e Cristian conversaram sobre a vida até chegarem no assunto: famosos.

O baiano questionou se os brothers já ficaram com mulheres famosos, e os dois confirmaram sem citar nomes.





Cristian questionou Cezar também. "Estou pegando nem gripe, parceiro. Quanto mais famoso. A Lari que estava cheia dos contatinhos, também. Ela falou, né? Tinha jogador que mandava mensagem, que Lucas Lucco já mandou mensagem e trocava ideia", disse ele.

O caubói então opinou. "Ah, velho, acho que falar nome expõe demais, né? Eu estou falando assim, ela falar, velho, não precisa falar, porque ele tem namorada, não tem?".

"Ele estava cotado pra vir, né? Eu realmente achei que ele iria vir, porque tinha um cara no andar de cima que treinava três vezes por dia", comentou Cristian.

E Gustavo concluiu. "Era o Sapato, só pode".

Nas redes sociais, os internautas relembraram que Key Alves, affair de Gustavo, já expôs diversos famosos com quem ficou e conversou.

Meu Deus , esse está aonde gente ? Até agora a namorada já expôs vários artistas — Marcele (@Marcele31512273) February 16, 2023









Cadê a lista da Key atualizada? Kkkkk — Ágatha (@denda2313) February 16, 2023









A madame dele pode expor.kkk é pra rir mesmo — Tha Zinha (@KaioFer57064471) February 16, 2023





