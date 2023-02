Reprodução/Globo - 09.02.2023 Gabriel e Sarah Aline protagonizam cenas quentes no 'BBB 23'





Após a festa do líder Gustavo Benedeti no "BBB 23", Gabriel Santana e Sarah Aline voltaram a protagonizar uma pegação na casa mais vigiada do Brasil. Na manhã desta quinta-feira (9), a dupla aproveitou as luzes apagadas do quarto fundo do mar para se beijar antes de dormir.

A sister se preparava para dormir quando chamou o brother para acompanhá-la. Como o ator não se movimentou, a psicóloga se deitou em cima dele e começou a beijá-lo.





Marvvila percebeu a movimentação ao lado no quarto e provocou Sarah: "Beijou ele, né, sua safada. Você quer beijar na boca". A cantora ainda promoveu uma mudança de lugares e deixou que a psicóloga dormisse ao lado do ator.

Esta não foi a primeira vez que Sarah protagonizou cenas quentes no reality show. A sister já trocou carícias com Ricardo Camargo e ainda movimentou o edredom com Gabriel no último final de semana, enquanto Marvvila reagia chocada .

