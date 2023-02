'BBB 23': noite de festa tem ciúmes de Key e traição de Cristian

Choro por pai

A festa começou a tocar músicas sertanejas e Key caiu no choro. Consolada por Gustavo, ela explicou as lágrimas: "Lembrei do meu pai com essas músicas". Ricardo foi outro que chorou pelo pai na festa. "Meu pai morreu tem 6 anos. Ele era criado no meio da fazenda, na roça. Ele apanhava do tio, era marcado com negócio de boi. Ele sofreu muito", contou ele.