Reprodução/Globo - 04.02.2023 Marvvila observou movimentação de edredom de Gabriel Santana e Sarah Aline no 'BBB 23'





O "BBB 23" contou com uma nova movimentação de edredom na manhã deste sábado (4). Após protagonizarem o primeiro beijo na festa, Gabriel Santana e Sarah Aline levaram o romance para debaixo das cobertas no quarto Fundo do Mar.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

O momento repercutiu entre os internautas, já que Marvvila aparece ao lado dois na cama. A cantora é vista tendo diferentes reações aos movimentos dos colegas de confinamento.

A cara da marvvila vendo Gabriel mosca e Sarah no edredom

As reações dela são as melhores kkkkkkkkkkkk #BBB23 pic.twitter.com/bBLXaqQEna — Loren 🅰️ (@dainhalori) February 4, 2023









Esta não é a primeira vez que Sarah movimenta o edredom com um brother da casa. A psicóloga já trocou carícias com Ricardo Camargo após a última festa, mas o romance não evoluiu pela "falta de reciprocidade" apontada pela sister nesta madrugada.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

No caso de Gabriel, o brother já beijou Fred Nicácio e também foi alvo de iniciativas de Bruno Nogueira. O integrante do Pipoca conhecido como Bruno Gaga tentou beijar o ator, mas levou foras na festa.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.