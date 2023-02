Reprodução/Globo - 02.02.2023 Ricardo e Sarah movimentaram edredom após festa no 'BBB 23'





Sarah Aline e Ricardo Camargo foram vistos movimentando o edredom na manhã desta quinta-feira (2), no "BBB 23". Os dois protagonizaram flertes na festa do líder Cara de Sapato e trocaram carícias antes de dormirem no chão do quarto.

Na madrugada, o brother conhecido como Alface tentou ficar com Paula Freitas inicialmente, mas a ex-vidraceira negou e o biomédico afirmou que não insistiria. Momentos depois, tentou um beijo com a psicóloga, que também deu um fora na ocasião, ressaltando que ele tinha o desejo de ficar com a também biomédica.









Porém, momentos depois a dupla trocando sussurros e carinhos entre as músicas. Durante um abraço, Ricardo beijou a orelha da sister e ambos deram risadas. Os dois já haviam flertado em outra festa e já deram um selinho.





Já no quarto, as carícias aumentaram embaixo do edredom. Confira:

POLÊMICA: Dj alface?



Rolou uma movimentação no edredom, pós festa entre Sarah e Ricardo... #Bbb23 #festadolider

