Gabriel Fop e Bruna foram os primeiros no edredom

O primeiro casal no edredom foi Gabriel Fop e Bruna Griphao, no início do reality. Os brothers do Quarto Deserto brincaram com a situação e Fred, do Desimpedidos, disse que iria "ajudar o pay-per-view" ao iluminar o casal com o abajur. Antes de ser eliminado, o modelo deixou de ficar com a atriz por levar um alerta de Tadeu Schmidt após ter atitudes agressivas com ela.