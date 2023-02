Reprodução/Instagram/Globo Entenda a dinâmica do Big Fone desta semana









A segunda dinâmica do Big Fone no "BBB 23" acontece nesta quinta-feira (9) e promete prejudicar o jogo do responsável por atender. O telefone da casa mais vigiada do Brasil vai tocar às 11h46 e o primeiro que conseguir ouvir a voz do Big Boss irá direto ao próximo paredão.



Além da desvantagem, a pessoa que atender o Big Fone também poderá indicar outro brother para a berlinda. Apenas um dos dois conseguirá escapar do paredão, caso vença a prova do líder na noite desta quinta.

Atenção: o Big Fone vai tocar AMANHÃ às 11h46, na @tvglobo ! 👀 Desta vez, quem atender estará imediatamente no Paredão e terá que indicar mais uma pessoa para a berlinda também💣 Só há chance de um dos dois escapar do Paredão caso vença a Prova do Líder. ⬇️ #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/sWq6NG0Q6W — Big Brother Brasil (@bbb) February 9, 2023









O primeiro Big Fone da temporada aconteceu no último final de semana, quando Ricardo Camargo ficou acampado ao longo do dia ao lado do telefone, mas não conseguiu atender por ir ao banheiro quando a dinâmica aconteceu. Tina Calamba atendeu à chamada e indicou Domitila Barros e Gabriel Santana para berlinda.

Apenas Gabriel foi ao paredão, já que Paula Freitas usou o poder coringa para tirar a sister da disputa. Tina acabou sendo indicada pelo líder da semana, Gustavo, e foi eliminada na terceira berlinda da edição.

