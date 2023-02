Reprodução/Globo - 09.02.2023 Bruno Nogueira foi criticado por desperdiçar comida no 'BBB 23'





Bruno Nogueira voltou a protagonizar polêmicas no "BBB 23". Na manhã desta quinta-feira (9), o brother desperdiçou comida após a última festa do líder , enquanto dançava em cima de uma mesa na cozinha.

O integrante do Pipoca lançou farinha para cima na ocasião e perdeu 50 estalecas. Os colegas questionaram o motivo da punição da produção e ele explicou: "Eu fiquei gemendo, gritando. E me joguei em cima da mesa".









A atitude foi criticada por espectadores nas redes sociais. "Que falta de respeito com a comida", afirmou uma pessoa no Twitter. "Já passou do limite", opinou outra. "Toda festa é a mesma nojeira", avaliou mais uma.

Bruno acumula outras controvérsias no programa . O atendente de farmácia já gerou incômodo ao roçar em uma cobra decorativa e ainda foi acusado de assédio contra Gabriel Santana.

