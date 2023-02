Reprodução/Globo - 09.02.2023 Paulo Vieira ironizou concorrentes da Globo no 'Big Terapia' do 'BBB 23'





Larissa Santos repercutiu nas redes sociais ao mencionar o programa "MasterChef", da Band, durante o último jogo da discórdia no "BBB 23". Durante o "Big Terapia" desta quarta-feira (9), o humorista Paulo Vieira aproveitou para ironizar a gafe da sister e listou diversos realities de concorrentes da Globo.

O apresentador do quadro de humor ironizou como a emissora do "Big Brother" não fala de atrações de outros canais e exemplificou: "Para a Globo, o Silvio Santos vende perfume. Edir Macedo ainda é o obreiro da igreja. Sabrina Sato estava na geladeira desde 2003".

Paulo também comparou que o reality da Globo pode reproduzir atrações das concorrentes, como SBT e Record. "'BBB' é 'MasterChef'. 'BBB' é 'Casos de Família'. 'BBB' é 'Ídolos'. 'BBB' é 'Power Couple'", declarou.

O humorista ainda fez uma sugestão de que o "BBB" se aproximasse de "A Fazenda", da Record. "Por mim já metia uns bichos nesse gramado e o Tadeu ia falar: 'Iha, é fogo no feno'", apontou. Vieira complementou a piada sugerindo que o RH da Globo gostaria de falar com ele.





