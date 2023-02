Reprodução/Globo - 08.02.2023 Gustavo protagonizou polêmica envolvendo Larissa no 'BBB 23'





A equipe de Gustavo Benedeti decidiu se pronunciar após as polêmicas do brother no "BBB 23". O fazendeiro declarou que Larissa "dá em cima" dele e ainda participou de um bate-papo com Key Alves e Fred Nicácio, em que o grupo reuniu xingamentos à personal trainer .

Em um post no Twitter, apagado minutos depois, os administradores das redes sociais do brother afirmaram que ele não mentia e Larissa já havia demonstrado interesse nele. "Durante conversa no quarto do líder com Key e Fred, Gustavo comentou algumas situações de incômodo envolvendo a participante Larissa. Nosso Cowboy expôs vários momentos dela observando e com interesse nele. Gustavo não mentiu, nosso VAR vai provar", afirmou.





Em um dos vídeos compartilhados na mesma postagem, a equipe trouxe um vídeo em que a Larissa mencionava que conversou com Gustavo enquanto ele tomava banho. "Desde a primeira semana, percebemos que Larissa adora conversar com cowboy enquanto ele se banha. Coincidência? Não", pontuou a publicação deletada.

Na rede social, torcidas de participantes se dividem entre aqueles que repudiam as falas contra Larissa e outros que apoiaram Gustavo e Key na polêmica. As frases "Lari merece respeito" e "GusKey estamos com vocês" estão entre os assuntos mais comentados no Twitter.

