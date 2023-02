Reprodução/ Globo Key Alves e Fred Nicácio xingam Larissa no "BBB 23"

Na madrugada desta quarta-feira (8), Key Alves, Gustavo, Fred Nicácio, e Gabriel Santana conversavam sobre Larissa no Quarto do Líder do "BBB 23". Na ocasião, a jogadora de vôlei e o médico xingaram a professora de Educação Física.

A conversa começou quando Key afirmou que Larissa teria passado o dia olhando para Gustavo, affair da atleta na casa. "Eu olhei e ela tava assim, lá no sofá, encarando ele [Gustavo]. Na hora que ele estava cochilando, ela olhando o tempo inteiro", disse a sister.

Gustavo confirmou a versão de Key ao dizer que Larissa deu "umas secadas" nele. Key se revoltou e disse a Gabriel Santana: "Tá vendo como eu não estou louca?".

Neste momento, Fred Nicácio começou a cantar: “Um jeito de piranha, no corpo de piranha, do tipo de piranha que é piranha.” Key, então, relembrou de uma ocasião que entrou no quarto e disse: “Eu sinto cheiro de cachorra no ar”, se referindo a Larissa. Ela repetiu o xingamento, de novo, para a sister.

Dr Fred: "Um jeito de piranha no corpo de piranha do tipo de piranha que é piranha." Key "Eu sinto cheiro de cachorra no ar"



Em outro momento, os brothers afirmaram que Larissa teria entrado no "BBB 23" apenas para ganhar seguidores. Cristian, que estava nessa conversa, então, disse: "Ela ficou com Fred por causa disso [ganhar seguidores]".

Internautas não gostaram das palavras proferidas sobre Larissa e pediram respeito a Larissa nas redes sociais.

Ele fica olhando ela o tempo todo, reparando ela se trocando, diz que ela só dança, que o corpo dela não mudou nada desde que ela entrou na casa. E na frente da Key se faz de bom moço e insinua que a Larissa que faz isso com ele



O Contraste de caráter é nítido...

É inadmissível de ver o casal Gustavo e Key Alves no quarto do líder juntamente com o Fred Nicácio a falarem mal da Larissa, e o pior é que chamam-lhe de interesseira. A Lari merece respeito como todas as mulheres da casa.



larissa é uma mulher incrível, com um coração enorme, que faz de tudo pelas pessoas que ama, é esforçada, não merece nem um pouco esse tipo de ataque dessa mulher, pois apesar das divergências no jogo a lari em nenhum momento falou da aparência física dela.



