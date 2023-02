Reprodução/Globo/SBT - 08.02.2023 No 'BBB 23', Aline Wirley relembra seletiva do Rouge





Aline Wirley surpreendeu os colegas do "BBB 23" ao relembrar os bastidores da seletiva do Rouge. O processo ocorreu no "Popstars", reality show do SBT que formou o grupo com a cantora no início dos anos 2000.

Entre as fases iniciais da participação no programa, a artista explicou que se reuniu com "um mar de meninas" no Sambódromo do Anhembí, em São Paulo, e que o número alto de concorrentes dificultou a exibição dos talentos. "Os jurados ouviam 10 segundos [das participantes cantando]. Falei: 'Que grande merda'", disse.





Wirley analisou que era "muito tímida" e isso a atrapalhou até alcançar confiança enquanto avançava nas fases em que as competidoras eram eliminadas. "Eu era um bicho do mato [...] Você canta com milhões de meninas, que cantam muito, e começa a duvidar [...] A medida que o programa foi desenrolando, fui acreditando e confiando", avaliou.

Fred Nicácio pontuou que acompanhou a evolução da sister na TV e opinou como os jurados tratavam as participantes como "durões". Aline concordou, mas ressaltou que não foi destratada na atração. "Antigamente era até engraçado [o comportamento dos jurados], um lugar de muita depreciação [...] Os nossos 'coaches' eram firmes, mas nunca foram grosseiros. Nunca me senti humilhada", declarou.

"Passava tudo na TV, era lindo, eles foram na minha casa, conhecer minha história [...] Queria tanto aquilo [entrar no grupo], com todas as forças do meu coração", complementou. A cantora ainda avaliou como ela e Karin Hils achavam que apenas uma mulher preta entraria no Rouge .

