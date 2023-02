Reprodução/Instagram Viih Tube e Eliezer Neto esperam filha





O ex-"BBB" Eliezer repercutiu nas redes sociais após afirmar que não colocaria o sobrenome dele na filha, Lua, fruto do relacionamento com Viih Tube. A declaração gerou comentários de internautas que fizeram com que o influenciador reavaliasse a decisão, assim como a youtuber explicou.

Segundo a ex-sister do "BBB 21", o namorado descobriu questões legais de documentação que podem atrapalhar experiências da filha no futuro. Agora, sinceramente, ele está repensando porque acabou de descobrir que para viajar sozinho com a filha, pode dar algum problema por não estar com o sobrenome no documento", pontuou.





"O Eli achou bonitinho o Di Felice. Ele acredita muito em astrologia e acha muito forte o nome, ele gostou", complementou Viih. O ex-brother se chama Eliezer do Carmo Neto, enquanto o nome oficial da influenciadora é Vitória de Felice Moraes.

"Nem a gente sabe ainda, não fiquem preocupados não. Mas, realmente, o Di Felice do meu nome eu acho muito bonito. E ele também. E assim, é besteira tudo isso, nem nós estamos tão preocupados", avaliou a youtuber.

Eliezer explicou anteriormente que não queria colocar um sobrenome dele na filha pelo nome já estar "lindo e forte" apenas com o registro da namorada. "A Viih até insistiu que eu colocasse [meu sobrenome], mas o nome dela será Lua Di Felice, que significa 'Lua de Felicidade'. O meu sobrenome no meio ia 'cortar' e no final o 'de felicidade'. Ou 'Di Felice' ia virar coadjuvante, já que a regra é sempre o primeiro e o último sobrenome", declarou.

