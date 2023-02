Racha no grupo do Quarto Deserto?

Os integrantes do grupo do Quarto Deserto se reuniram e Cara de Sapato se mostrou insatisfeito com a dinâmica de jogar em grupos. Ele destacou um trecho do discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Tina para explicar o ponto dele: "E ele [Tadeu] falou muito dessa questão do grupo, sobre essa questão do general ir atrás e os soldados estão indo na frente. E o quanto isso está sendo prejudicial para a própria pessoa, o quanto está sendo contraditório aquilo ali." Fred, então, disse que a decisão do grupo é tomada por todos e Guimê questionou o fato do lutador dizer para Gustavo que o Quarto Deserto votaria em Fred Nicácio. No final, Cara de Sapato se desculpou com os brothers por ter levado a informação para os rivais.