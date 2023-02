Reprodução/Globo - 08.02.2023 Eliminada do 'BBB 23', Tina Calamba participou do 'Mais Você'





Após ser eliminada do "BBB 23", Tina Calamba participou do café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você" desta quarta-feira (8). A ex-sister analisou o jogo dos rivais e criticou fortemente alguns brothers, como Gustavo Benedeti.



O atual líder havia indicado a angolana para a berlinda e protagonizou um atrito quando ela evitou abraçá-lo após a indicação. "Achei completamente desrespeitoso. Não posso querer mascarar meus sentimentos. Tinha acabado de ser indicada e ele queria me abraçar. Foi de extrema falsidade. Tem que respeitar o espaço de cada um quando está em convivência, isso era um problema muito grande na casa", opinou.





Tina julgou o fazendeiro como um "jogador extremamente inteligente", mas que não soube jogar. "Ele faz um jogo sonso, quando ele esta no quarto consegue ser bem articulado. E eu já estava com essa sensação da falsidade no ar", declarou.

Ainda no programa matinal, a angolana ficou chocada ao descobrir que era alvo de Fred Nicácio . Além de chamar o fazendeiro de "falso", o médico também recebeu o mesmo adjetivo da ex-sister, que o julgou como o "vilão da casa".

