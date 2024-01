Reprodução/Globo - 10.01.2024 Giovanna, Maycon e Yasmin disputam primeiro paredão do 'BBB 24'

A primeira eliminação do "Big Brother Brasil 2024" acontece nesta quinta-feira (11), durante a atração noturna apresentada por Tadeu Schmidt, que vai ao ar após "Terra e Paixão". A berlinda conta com dois pipocas e uma camarote: Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet .





De acordo com a enquete feia pela reportagem do iG Gente, o brother Maycon deve estrear o grupo dos brothers eliminados da temporada. Ele, inclusive, protagoniza um conflito com a oponente Yasmin Brunet. Os votos, dessa vez, são para ficar e, não, para eliminar, como ocorria em outras edições.





Nesta quinta-feira (11), até a publicação deste texto, Maycon alcançava a menor quantidade de votos, com apenas 11, 9%. As outras duas sisters atingem resultados bem mais expressivos, com destaque à filha de Luíza Brunet.





Integrante do grupo camarote, a atriz e modelo Yasmin Brunet é a favorita segundo a enquete do iG Gente. Ela lidera o ranking com mais de 60% dos votos. Já Giovanna, do grupo pipoca, recebeu 26,1% dos votos.

