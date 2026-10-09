Reprodução Instagram Carol Lekker detona Solange Gomes e faz ameaça após crítica ao "Fofocalizando"





Carol Lekker usou as redes sociais nesta sexta-feira (9) para rebater Solange Gomes após uma publicação da ex-participante de "A Fazenda" envolvendo Mônica Fonseca e o programa "Fofocalizando", do SBT. A jornalista interpretou o comentário como uma indireta e criticou a postura da veterana, a quem acusou de tentar ganhar visibilidade às custas de outras mulheres.

A polêmica começou quando Solange comentou que Mônica estaria interessada em uma vaga de apresentadora na atração do SBT. “A Monica tá pensando na vaga de apresentadora no Fofocalizando, todas as canceladas da Fazenda viraram apresentadoras de lá”, escreveu a ex-Banheira do Gugu. A declaração incomodou Carol, que também participou do reality rural e recentemente esteve à frente do programa de fofocas.

Carol critica comentário de Solange

Nos Stories do Instagram, Carol demonstrou indignação com a publicação e questionou o modo como Solange se referiu a Mônica e às ex-participantes de "A Fazenda" que passaram a trabalhar na televisão. “Que coisa tão feia, hein? Falar que a Mônica tá sendo cancelada, que ela tá querendo uma vaguinha lá no Fofocalizando porque todas as canceladas vão pra lá. Que coisa tão feia, Solange! Mas você nem isso você conseguiu. Nem isso você conseguiu, Solange”, disparou.

Na sequência, a jornalista afirmou que sempre teve respeito pela trajetória da veterana e pela filha dela, mas não gostou de se sentir atingida pela declaração. Carol também contou que deixou de seguir Solange nas redes sociais e explicou que, embora procure evitar confrontos com pessoas mais velhas, não ficaria em silêncio diante da situação.

“Eu sempre te respeitei. Respeitei a sua filha, respeito a sua trajetória, e você vem me alfinetar, Solange? Que coisa tão feia, Solange!”, afirmou. Para Carol, o comentário foi desnecessário, principalmente porque, segundo ela, nunca havia feito ataques à ex-peoa.

Carol acusa Solange de buscar engajamento

Em outro trecho do desabafo, Carol sugeriu que Solange estaria tentando atrair atenção nas redes sociais ao comentar sobre outras mulheres. A apresentadora disse não compreender a motivação da publicação e afirmou que a veterana estaria provocando uma discussão sem que houvesse, na visão dela, um motivo anterior para o desentendimento.

“Agora, quem me parece que tá buscando engajamento é você, Solange. Porque, assim, pra você, do nada, começar a vir soltar suas pérolas, né? Até porque, se for pra falar as coisas, tem bastante coisa pra falar também, né? Ou só de você, né? Nunca te ataquei, sempre te respeitei, não entendi qual foi a sua”, declarou.

O tom da discussão aumentou quando Carol afirmou que Solange poderia não gostar caso ela decidisse falar publicamente sobre a ex-participante de "A Fazenda". “Se o seu intuito é só engajamento, você tá mexendo com a pessoa errada. Porque na hora que eu começar também a falar de você, você vai ter que pegar o avião e vir aqui na Espanha resolver comigo. Aí vai ser de mulher pra mulher, querida, entendeu?”, disse.

Carol Lekker cita filha de Solange e faz novo desabafo

Carol também mencionou a relação com a filha de Solange e afirmou que já a apoiou em uma situação anterior. Segundo ela, eventuais críticas feitas à jovem ocorreram em razão de seu trabalho, e não por uma questão pessoal. Ela voltou a demonstrar insatisfação com a postura da veterana e reforçou a acusação de que a publicação teria sido motivada pela busca por repercussão.

Ao encerrar o pronunciamento, Carol fez um novo apelo para que Solange não continuasse com as provocações e voltou a criticar a suposta tentativa de conseguir engajamento envolvendo outras mulheres. “Ah, pelo amor de Deus, Solange! Que coisa tão feia, tudo por engajamento. Uma mulher deste tamanho, madura já, querendo engajamento em cima de filha dos outros? Para, Solange, que coisa feia! Não me estressa não, que eu começo a abrir a boca aqui e você não vai gostar”, concluiu.







