Reprodução Record Stephanie Gomes deixa "A Fazenda 18" na primeira eliminação da temporada





Se por um lado a primeira eliminação de "A Fazenda 18" provocou lágrimas em Solange Gomes, por outro, os números da Record deram motivos para comemoração nos corredores da emissora. Na noite desta última quinta-feira (24), o reality apresentado por Adriane Galisteu alcançou seu melhor desempenho da temporada em Curitiba, onde liderou a audiência por 16 minutos com a saída de Stephanie Gomes.

Na capital paranaense, a atração registrou média de 5,6 pontos e 14,3% de share, seu maior resultado do ano na região. O pico chegou a 6,8 pontos, enquanto o SBT marcou 4,8 pontos na mesma faixa.

Reality mantém vice-liderança

Em São Paulo, "A Fazenda 18" também garantiu a segunda colocação isolada durante sua exibição, das 22h59 à 0h29. O programa teve média de 4,8 pontos, pico de 5,6 e participação de 11,3%. No mesmo horário, o SBT registrou 3,5 pontos.

No Rio de Janeiro, a atração alcançou média de 4,1 pontos, pico de 4,9 e share de 9,4%, enquanto o SBT marcou 3,7 pontos.

Reprodução/Record Adriane Galisteu





Stephanie Gomes deixa o reality

A noite marcou a saída de Stephanie Gomes, filha de Solange Gomes. Ela recebeu 19,71% dos votos do público e deixou o programa após apenas dez dias de confinamento. Giovanna e Serginho foram os outros integrantes da Roça e permaneceram na disputa.

Após a eliminação, Solange apareceu emocionada nas redes sociais e lamentou a saída da filha. A ex-participante de "A Fazenda 13" também criticou Fran Almeida, responsável pela indicação de Stephanie à Roça, e afirmou que a filha teria sido alvo de uma perseguição dentro do jogo.

“Minha filha caiu infelizmente numa Roça muito difícil, ela teve uma sequência de falta de sorte”, afirmou Solange. Em seguida, ela disse acreditar que a saída poderia ter sido parte dos planos de Deus e lamentou que Stephanie não tivesse tido mais tempo para aproveitar a experiência no programa.

“Está doendo muito. Minha filha não viveu os momentos lindos que eu vivi aí, de cuidar dos animais”, desabafou. Solange também voltou a criticar Fran e afirmou que a situação teria consequências. Pouco depois, os vídeos publicados nos stories do Instagram foram apagados.





Stephanie deixa heranças no jogo

Antes de deixar o reality, Stephanie teve a missão de distribuir duas “heranças” aos peões que continuam na disputa. Uma delas foi uma imunidade, que ficou com Giovanna Gold e garantiu sua permanência fora da próxima Roça.

A atriz poderia voltar a correr risco de eliminação, já que tem um embate com Darlin Ferratry, atual Fazendeira da semana. A segunda herança deixada por Stephanie também deverá movimentar a dinâmica entre os participantes nos próximos dias.



