Reprodução Instagram/RECORD Lexa sai em defesa de Darlin após novas tretas em "A Fazenda 18"





A cantora Lexa saiu em defesa da mãe, a empresária Darlin Ferrattry, que está confinada em “A Fazenda 18” e tem protagonizado alguns dos principais conflitos da atual temporada do reality show. Nas redes sociais, a artista afirmou que, apesar das opiniões divididas sobre a postura da empresária, ela tem movimentado o jogo.

“Muita gente pode discordar dela, mas ela mexe no jogo... ‘A Fazenda’ está um marasmo”, declarou Lexa.





Nos últimos dias, Darlin se envolveu em uma sequência de atritos com Giovanna Gold. O primeiro aconteceu durante o trato dos animais. Giovanna sacudiu as mãos molhadas e respingou água no rosto da empresária, que não gostou da situação e foi cobrar respeito no quarto. A conversa rapidamente virou discussão, e a atriz chamou Darlin de “chata” e afirmou que ela estaria tentando criar um “personagem de coitada” para ganhar espaço no programa.

Darlin rebateu as críticas, também chamou Giovanna de chata e acabou chorando ao conversar com outros peões sobre o episódio.

Discussão na cozinha

A tensão entre as duas aumentou durante uma discussão na cozinha. Giovanna jogou farelos e lixo na direção de Darlin, que reagiu e acabou se aproximando da atriz durante o bate-boca. Giovanna afirmou que teria sido encostada de maneira agressiva e pediu uma intervenção da produção.

A Record analisou as imagens registradas por diferentes ângulos para avaliar se havia ocorrido uma possível agressão e, consequentemente, uma expulsão. O programa, porém, exibiu que Giovanna havia jogado apenas farelos, e Darlin permaneceu no reality.

Reprodução/Record Giovanna Gold e Darlin Ferrattry em "A Fazenda"





Fotos dos filhos viram motivo de nova provocação

Depois de Giovanna permanecer na competição após uma dinâmica de preferência, Darlin voltou a confrontar a rival. Na cozinha, ela pegou fotos dos filhos e mostrou para a atriz, deixando claro que não queria que ela tocasse nos registros. “Não toca nelas, você seria maluca se fizesse”, afirmou a empresária.

Na sequência, Darlin contou aos demais participantes que o respeito entre as duas havia chegado ao fim. Ela também revelou que havia jogado água no rosto de Giovanna como forma de vingança pelo episódio anterior e afirmou que haveria consequências caso a rival mexesse em seus pertences.



