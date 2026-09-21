Lexa sai em defesa de Darlin após novas tretas em
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Lexa sai em defesa de Darlin após novas tretas em "A Fazenda 18"


A cantora Lexa  saiu em defesa da mãe, a empresária Darlin Ferrattry, que está confinada em “A Fazenda 18” e tem protagonizado alguns dos principais conflitos da atual temporada do reality show. Nas redes sociais, a artista afirmou que, apesar das opiniões divididas sobre a postura da empresária, ela tem movimentado o jogo. 

“Muita gente pode discordar dela, mas ela mexe no jogo... ‘A Fazenda’ está um marasmo”, declarou Lexa.

Foto: Reprodução Instagram


Nos últimos dias, Darlin se envolveu em uma sequência de atritos com Giovanna Gold. O primeiro aconteceu durante o trato dos animais. Giovanna sacudiu as mãos molhadas e respingou água no rosto da empresária, que não gostou da situação e foi cobrar respeito no quarto. A conversa rapidamente virou discussão, e a atriz chamou Darlin de “chata” e afirmou que ela estaria tentando criar um “personagem de coitada” para ganhar espaço no programa.

Darlin rebateu as críticas, também chamou Giovanna de chata e acabou chorando ao conversar com outros peões sobre o episódio.

Discussão na cozinha

A tensão entre as duas aumentou durante uma discussão na cozinha. Giovanna jogou farelos e lixo na direção de Darlin, que reagiu e acabou se aproximando da atriz durante o bate-boca. Giovanna afirmou que teria sido encostada de maneira agressiva e pediu uma intervenção da produção.

A Record analisou as imagens registradas por diferentes ângulos para avaliar se havia ocorrido uma possível agressão e, consequentemente, uma expulsão. O programa, porém, exibiu que Giovanna havia jogado apenas farelos, e Darlin permaneceu no reality.

Giovanna Gold e Darlin Ferrattry em
Reprodução/Record
Giovanna Gold e Darlin Ferrattry em "A Fazenda"


Fotos dos filhos viram motivo de nova provocação

Depois de Giovanna permanecer na competição após uma dinâmica de preferência, Darlin voltou a confrontar a rival. Na cozinha, ela pegou fotos dos filhos e mostrou para a atriz, deixando claro que não queria que ela tocasse nos registros. “Não toca nelas, você seria maluca se fizesse”, afirmou a empresária.

Na sequência, Darlin contou aos demais participantes que o respeito entre as duas havia chegado ao fim. Ela também revelou que havia jogado água no rosto de Giovanna como forma de vingança pelo episódio anterior e afirmou que haveria consequências caso a rival mexesse em seus pertences.


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