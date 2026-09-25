Reprodução/Record Stephanie Gomes eliminada de A Fazenda

Stephanie Gomes foi a grande eliminada de A Fazenda 18 na noite da última quinta-feira (24) e não conseguiu seguir o exemplo da mãe, Solange Gomes, que foi finalista da edição de 2021. A loira contou com apenas 19,71% dos votos para ficar. Ela enfrentou Giovanna Gold e Sergio Hondjakoff na berlinda.

Durante o programa ao vivo, Adriane Galisteu fez seu discurso para o peão que retornaria primeiro para a sede. "A votação está encerrada. A ordem do anúncio não tem relação com a quantidade de votos que cada um recebeu", iniciou a comandante do reality.

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"O grande objetivo de vocês agora é tirar quem veio a passeio... Para quem voltar, eu digo: sigam se posicionando, batam de frente com aquilo que incomoda vocês, usem suas armas. O primeiro peão que volta para a sede para continuar jogando, aproveitando essa chance, é você. Pode voltar feliz, Serginho", soltou.





Por conseguinte, Adriane soltou quem seria a primeira eliminada da atração rural da TV Record: "O Brasil votou e escolheu, te deu esse presente, o Brasil quer te ver mais. Se joga, Giovanna", pontuou.

Como foi a formação da roça?

Thaíde, que venceu a Prova de Fogo, foi chamada por Adriane Galisteu para mostrar os poderes do lampião. Ela precisou escolher entre os pergaminhos amarelo e vermelho. No entanto, pegou o amarelo e deu o outro para Mayk Leão.

Reprodução/Record Stephanie Gomes

Logo depois, Fran Almeida fez sua indicação como fazendeira da semana e colocou Stephanie na berlinda: "Não é fácil ser a primeira fazendeira, foi difícil, mas muito bacana. A minha indicada é uma pessoa que não agregou em nada na casa, preguiçosa, sem enredo, sem jogo. Eu acho que está com muita saudade da mãe dela", disse.

Darline e Giovanna foram votadas pela galera da sede; ambas receberam, individualmente, nove votos. Fran desempatou e puxou Giovanna para a berlinda, e a atriz foi de Serginho. No Resta Um, Darlin foi indicada para a quarta vaga.