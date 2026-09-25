Reprodução Instagram Majur eleva a temperatura ao posar de topless no Instagram

A cantora baiana Majur, de 30 anos, chamou atenção dos seguidores ao compartilhar uma sequência de fotos no Instagram. Em um dos registros, a artista aparece de topless, usando apenas a parte de baixo do biquíni, e recebeu uma série de elogios de fãs e famosos.

Nos comentários, o influenciador Lucas Guedez foi direto ao reagir à publicação. “Gostosa”, escreveu. “Que monumento”, destacou uma seguidora. Outra internauta afirmou que Majur estava “uma deusa”. O post também ganhou curtidas de personalidades como Grazi Massafera e MC Carol.

Uma das fãs ainda brincou com a frequência com que a cantora tem surpreendido os seguidores. “Ah, pronto! Agora todo dia ela inventando de ser linda, gostosa e esfregando beleza na nossa cara! Era só o que faltava de uma filha de Xangô tão talentosa mesmo!”, comentou.

Majur prepara novo álbum

A repercussão das fotos acontece em meio a uma nova fase na carreira musical de Majur. Recentemente, a cantora anunciou que lançará um novo álbum em novembro e apresentou a primeira imagem conceitual do projeto.

Na fotografia, publicada nas redes sociais com a legenda “Eu tenho uma história pra te contar” , Majur aparece em uma pose imponente, envolta por penas pretas e diante de um fundo verde profundo. A estética marca o início de uma etapa posterior à trilogia formada pelos trabalhos Ojunifé, ARRISCA e Gira Mundo.

Primeiro single chega em outubro

Além da capa conceitual, Majur já revelou algumas novidades sobre o projeto. O primeiro single do novo disco será lançado em outubro, antecipando a chegada do álbum completo.





As participações especiais também prometem fazer parte da estratégia de divulgação. Os nomes dos artistas convidados serão revelados durante o show de Majur no Teatro Cultura Artística, em São Paulo, marcado para 8 de outubro.



