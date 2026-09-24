Reprodução Instagram Paolla Oliveira volta ao Carnaval e visita quadra da Imperatriz Leopoldinense





Paolla Oliveira foi à quadra da Imperatriz Leopoldinense nesta quinta-feira (24), dias após ser anunciada como a nova rainha de bateria da escola para o Carnaval de 2027. A atriz compartilhou registros da visita nas redes sociais e mostrou a recepção que recebeu da comunidade.

No vídeo publicado por Paolla, integrantes da bateria cantam em coro “Nossa rainha também já chegou”. Sorridente, a atriz aparece abraçando membros da agremiação e conhecendo diferentes espaços da quadra, localizada em Ramos, na Zona Norte do Rio. “Cheguei, Imperatriz Leopoldinense!”, escreveu na legenda.





Paolla será apresentada oficialmente

A passagem pela quadra aconteceu antes da apresentação oficial da atriz à comunidade. O encontro está marcado para 17 de outubro, quando Paolla será apresentada como a nova rainha da Swing da Leopoldina, bateria comandada pelo Mestre Lolo.





A chegada à Imperatriz marca o retorno da artista ao Carnaval carioca após um ano afastada da folia. Paolla ocupou o posto de rainha de bateria da Grande Rio por oito anos, entre 2017 e 2025, antes de deixar a escola de Duque de Caxias.

Nova fase no Carnaval

Após a saída de Paolla, Virginia Fonseca assumiu o posto na Grande Rio, mas deixou a função em agosto deste ano. Para o Carnaval de 2027, a escola terá Anitta como rainha de bateria.



