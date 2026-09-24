Reprodução/Internet Erick Jacquin é internado após indisposição e passa por angioplastia





Erick Jacquin, de 61 anos, precisou passar por um procedimento no coração após dar entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O chef e jurado do "MasterChef Brasil", da Band, apresentou uma indisposição e, durante a avaliação médica, foi identificada a necessidade de realizar uma angioplastia.

Segundo comunicado divulgado pela assessoria de imprensa nesta quinta-feira (24), o procedimento foi realizado com sucesso. Jacquin está em repouso e, conforme a previsão da equipe médica, deve receber alta até sexta-feira (25).

“O chef Erick Jacquin deu entrada no Einstein após apresentar uma indisposição. Durante a avaliação médica, foi identificada a necessidade de realizar uma angioplastia, com a colocação de três stents. O procedimento foi realizado com sucesso. O chef encontra-se em repouso, e a previsão é de que receba alta até sexta-feira, conforme avaliação da equipe médica”, informou a assessoria.

Reprodução/Band Erick Jacquin





O que é uma angioplastia?

A angioplastia coronariana é um procedimento utilizado para tratar obstruções nas artérias que levam sangue ao coração. A intervenção é feita por meio de um cateter, que permite acessar o vaso sanguíneo e realizar a dilatação da região comprometida.

Durante o procedimento, também pode ser colocado um stent, pequena estrutura em formato de tubo que permanece dentro da artéria para ajudar a mantê-la aberta e favorecer a passagem do sangue. O Ministério da Saúde possui diretrizes específicas para o uso de stents em pacientes com doença coronariana.

No caso do chef, foram implantados três stents durante a angioplastia. A quantidade de dispositivos utilizada é definida pela equipe médica de acordo com as características das obstruções encontradas, portanto, o número de stents, isoladamente, não permite determinar a extensão ou a gravidade do quadro de Jacquin.



